Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов достали тело охранника

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Так, по ее словам, из-под завалов достали тело охранника.

Как сообщалось, одесские спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенный на территории Одесского района. До этого было известно о трех раненых и одного человека считали пропавшим без вести.

Напомним, российские оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря. До этого в Одессе раздались звуки взрывов вечером в воскресенье, 7 мая, на фоне объявленной в области воздушной тревоги.