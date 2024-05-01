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Ракетный обстрел Одессы: россияне повредили здание представительства омбудсмена

Фото: россияне повредили здание представительства омбудсмена в Одессе (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, во время обстрела Одессы, повредили Представительство уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"На тот момент, к счастью, в помещении не было ни работников, ни заявителей, поэтому никто не получил травм. Однако для того, чтобы принимать посетителей и возобновить работу, нам нужно время. Мы уже работаем над ликвидацией всех последствий обстрела", - добавляет Лубинец.

 

Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)

Обратиться к Представительству уполномоченного Верховной рады по правам человека можно по телефону +380973460828.

Лубинец отметил, что одесское Представительство стало четвертым, которое подверглось разрушениям со стороны российских террористов с начала войны. 

Ночной ракетный удар по Одессе

В ночь на 1 мая российские террористы атаковали Одессу. Во время обстрела в городе произошел ряд взрывов. Позже городской голова Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела было известно о трех погибших, а также трех раненых. Также он добавил, что в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Как рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, террористы применили против Одессы три баллистические ракеты "Искандер-М".

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