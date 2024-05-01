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Ракетный обстрел Одессы: в мэрии показали видео о последствиях российского удара

Фото: в мэрии Одессы показали видео о последствиях российского ракетного удара (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате российских ракетных ударов, нанесенных поздним вечером 30 апреля, кроме погибших и пострадавших, были также повреждены жилые дома. Появилось видео о последствиях вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского головы Геннадия Труханова.

"В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери", - рассказал он.

Также отмечается, что в Одессе утром на месте прилета начнет работу Оперативный штаб районной администрации.

Мэр обратился к жителям Одессы и предупредил о возможных усилениях вражеских воздушных ударов в ближайшее время. В этом контексте он просит граждан своевременно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях во время российских обстрелов.

"Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровье", - говорится в публикации Труханова.

Ночной ракетный удар по Одессе

Ранее сообщалось, что около половины двенадцатого ночи 30 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В командовании Воздушных сил предупреждали о движении баллистических ракет в направлении города. Приблизительно через пятнадцать минут были слышны еще взрывы.

Местные власти позже заявили, что из-за вражеских ударов баллистическими ракетами в Одессе погибли три человека, еще трое - пострадали.

Начальник ОВА Олег Кипер также рассказал, что в городе есть повреждение гражданской инфраструктуры.

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ОдессаВойна в УкраинеРакетный удар