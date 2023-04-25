Ракетный обстрел Купянска: известно о еще одной погибшей гражданской

"На месте продолжаются разборы завалов, потому что есть информация, что там остается один человек и, скорее всего, это может быть директорка музея. К сожалению, еще одну сотрудницу нашли мертвой почти сразу после взрыва", - заявила корреспондент.

Также она отметила, что десятерых пострадавших осмотрели медики, по меньшей мере, троих - госпитализировали.

В частности информацию о второй жертве ракетного удара россиян подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Во время разборки завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. В очередной раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги", - пишет Синегубов.

Фото: ракетный обстрел Купянска (t.me/synegubov)