RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный обстрел Купянска: известно о еще одной погибшей гражданской

Фото: ракетный обстрел Купянская (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

На месте российского удара по центру Купянска продолжают работать спасатели. К сожалению, было обнаружено тело второй погибшей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова корреспондентки Ирины Антонюк в эфире телемарафона .

"На месте продолжаются разборы завалов, потому что есть информация, что там остается один человек и, скорее всего, это может быть директорка музея. К сожалению, еще одну сотрудницу нашли мертвой почти сразу после взрыва", - заявила корреспондент.

Также она отметила, что десятерых пострадавших осмотрели медики, по меньшей мере, троих - госпитализировали.

В частности информацию о второй жертве ракетного удара россиян подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Во время разборки завалов здания музея в Купянске, в которое сегодня утром попала российская ракета С-300, спасатели обнаружили тело второй женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. В очередной раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги", - пишет Синегубов.

Фото: ракетный обстрел Купянска (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по центру Купянска Харьковской области. Первоначально было известно о 5 пострадавших, однако их количество постепенно увеличивалось.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара и отметил, что количество раненых выросло до 10 человек. Также стало известно о первой жертве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине