Ракетный обстрел Киева. В YASNO рассказали, есть ли последствия для энергосистемы столицы

Комментируя утреннюю информацию от отдельных СМИ о том, что в Оболонском районе Киева частично отсутствует свет, Коваленко ответил, что говорить о последствиях сегодняшней ночной атаки, пока рано. В то же время если отключения электроэнергии и есть, вероятно они связаны с повреждениями локальных сетей.

"Поэтому мне кажется, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев, из того что я понимаю, она не приводит к каким-то серьезным последствиям для энергосистемы", - добавил он.