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Ракетный обстрел Киева. В YASNO рассказали, есть ли последствия для энергосистемы столицы

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночной атаки врага на Киев серьезных последствий для энергосистемы нет. Отключения света на Оболони, вероятно, были локальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

Комментируя утреннюю информацию от отдельных СМИ о том, что в Оболонском районе Киева частично отсутствует свет, Коваленко ответил, что говорить о последствиях сегодняшней ночной атаки, пока рано. В то же время если отключения электроэнергии и есть, вероятно они связаны с повреждениями локальных сетей.

"Поэтому мне кажется, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев, из того что я понимаю, она не приводит к каким-то серьезным последствиям для энергосистемы", - добавил он.

 

Обстрел Киева

В ночь на 12 февраля российские террористы атаковали Украину дронами и ракетами. В том же числе враг нанес ракетный удар по Киеву, в результате чего в Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в том числе еще в двух районах возникли пожары.

Повреждения зафиксированы и на территории региона.

Комментируя ночной обстрел президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не готовится к миру и призвал партнеров усилить давление против страны-террориста.

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Киев