Ракетный обстрел Киева: количество раненых снова возросло

В Киеве возросло количество раненых до 11 в результате утренней ракетной атаки. Ликвидация последствий продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По состоянию на сейчас известно о:

одном погибшем ;

; 11 раненых, среди которых пять были госпитализированы. Остальным медики оказали помощь на месте.

Как пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), ликвидация последствий обстрела продолжается:

Голосеевский район - сгорело пять автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. Сейчас также проводится подготовка к разбору завалов;

- сгорело пять автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. Сейчас также проводится подготовка к разбору завалов; Шевченковский район - ликвидирован пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций;

- ликвидирован пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций; Печерский район - ликвидированы пожары автомобиля и гаража.

"К работе привлечены 120 спасателей и более 30 единиц техники. Информация обновляется", - добавляет ГСЧС.

Обстрел Киева и области

Российские террористы систематически осуществляют атаки на украинские территории, что представляет серьезную опасность для мирного населения и его безопасности. В таких ударах используют разнообразное вооружение, включая ракетные системы, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и авиабомбы.

Сегодня утром, 20 декабря, российские военные совершили очередную ракетную атаку на столицу Украины - город Киев. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.

Впоследствии Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.