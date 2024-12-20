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Ракетный обстрел Киева: количество раненых снова возросло

Пятница 20 декабря 2024 11:32
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Ракетный обстрел Киева: количество раненых снова возросло Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве возросло количество раненых до 11 в результате утренней ракетной атаки. Ликвидация последствий продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По состоянию на сейчас известно о:

  • одном погибшем;
  • 11 раненых, среди которых пять были госпитализированы. Остальным медики оказали помощь на месте.

Как пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), ликвидация последствий обстрела продолжается:

  • Голосеевский район - сгорело пять автомобилей, повреждена газовая труба, ликвидирован пожар в бизнес-центре. Сейчас также проводится подготовка к разбору завалов;
  • Шевченковский район - ликвидирован пожар в административном здании. Продолжаются работы по разборке конструкций;
  • Печерский район - ликвидированы пожары автомобиля и гаража.

"К работе привлечены 120 спасателей и более 30 единиц техники. Информация обновляется", - добавляет ГСЧС.

Обстрел Киева и области

Российские террористы систематически осуществляют атаки на украинские территории, что представляет серьезную опасность для мирного населения и его безопасности. В таких ударах используют разнообразное вооружение, включая ракетные системы, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и авиабомбы.

Сегодня утром, 20 декабря, российские военные совершили очередную ракетную атаку на столицу Украины - город Киев. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.

Впоследствии Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.

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