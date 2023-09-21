Ракетный обстрел Харькова: в ГСЧС показали последствия российской атаки

Отметим, что сегодня около 6:00 россияне нанесли шесть ракетных ударов по Харькову.

Под атаку попали объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Горели конструктивные элементы и утеплитель здания на общей площади 200 кв.

Обстрел Харькова

Во время массовой утренней ракетной атаки по Украине россияне обстреляли и Харьков. Они выпустили по Слободскому району сразу несколько ракет С-300.

Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В прокуратуре сообщали, что в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.

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