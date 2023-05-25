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Командующий Черноморского флота РФ получил подозрение от СБУ за обстрелы Украины

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Четверг 25 мая 2023 17:54
Командующий Черноморского флота РФ получил подозрение от СБУ за обстрелы Украины Фото: командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов приказывал обстреливать ракетами "Калибр" энергообъекты на территории Украины. За это ему объявили три подозрения украинские правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"В период с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов погибли 4 мирных жителей, еще 40 - получили ранения. Воздушные атаки агрессор осуществлял по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Командующий Черноморского флота РФ получил подозрение от СБУ за обстрелы Украины

Также установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины. Кроме того, ракетные удары РФ приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили Соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ему грозит пожизненное лишение свободы. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Российские удары по украинской энергосистеме

Массированные ракетные удары начались в сентябре прошлого года. Целями крылатых ракет и беспилотников-камикадзе стали электростанции, газодобывающие объекты и - в первую очередь - трансформаторные подстанции, связывающие энергосистему в единое целое и обеспечивающие поставки энергии потребителям.

Вследствие ударов во многих регионах Украины происходило отключение энергоснабжения, подачи воды и отопления от ТЭЦ, случались перебои со связью. Многие международные организации и страны Запада называли такие удары военными преступлениями.

Напомним, что недавно Россия вернулась к массированным обстрелам Украины. Это может быть связано с тем, что враг после "паузы" нарастил запасы, а также увеличил количество бригад, вовлеченных в подготовку ракет.

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