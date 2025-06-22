Ракетные удары Ирана по Тель-Авиву: ранены почти 90 человек, кадры разрушений

Министерство здравоохранения Израиля сообщает о 86 раненых в результате последних ракетных ударов Ирана.

По информации, среди пострадавших двое в состоянии средней тяжести, 77 в удовлетворительном состоянии, четверо пострадали от острой тревоги, а трое сейчас проходят медобследование.

Национальная служба скорой помощи MDA обнародовала фото взорванных зданий в районе Рамат-Авив на северо-западе Тель-Авива.

Фото: Иранские ракеты попали в Тель-Авив (x.com/Mdais)

В результате ударов ряд сооружений превратился в руины, что подтверждает масштаб разрушений.

Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим и помощь и эвакуируют 11 пострадавших в больницу.

По словам военных, в течение ночи израильские ВВС и ВМС перехватили около 30 беспилотников, запущенных из Ирана в сторону Израиля.

По данным армии обороны Израиля, что ВВС Ирана также продолжают атаковать десятки беспилотников в Иране, прежде чем они будут запущены по Израилю.