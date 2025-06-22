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Ракетные удары Ирана по Тель-Авиву: ранены почти 90 человек, кадры разрушений

Фото: Иранские ракеты попали в Тель-Авив (x.com/Mdais)
Автор: Владислава Ткаченко

Иран нанес ракетные удары по Тель-Авиву, ранены почти 90 человек. Кадры показывают масштабные разрушения в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Министерство здравоохранения Израиля сообщает о 86 раненых в результате последних ракетных ударов Ирана.

По информации, среди пострадавших двое в состоянии средней тяжести, 77 в удовлетворительном состоянии, четверо пострадали от острой тревоги, а трое сейчас проходят медобследование.

Национальная служба скорой помощи MDA обнародовала фото взорванных зданий в районе Рамат-Авив на северо-западе Тель-Авива.

 
Фото: Иранские ракеты попали в Тель-Авив (x.com/Mdais)

В результате ударов ряд сооружений превратился в руины, что подтверждает масштаб разрушений.

Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим и помощь и эвакуируют 11 пострадавших в больницу.

По словам военных, в течение ночи израильские ВВС и ВМС перехватили около 30 беспилотников, запущенных из Ирана в сторону Израиля.

По данным армии обороны Израиля, что ВВС Ирана также продолжают атаковать десятки беспилотников в Иране, прежде чем они будут запущены по Израилю.

Удар США по Ирану 22 июня

США начали эвакуировать своих дипломатов 12 июня из посольств на Ближнем Востоке из-за угроз Ирана нанести удары по военным базам США. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана.

Все это время ходили слухи о том, присоединятся ли Соединенные Штаты к этой операции. В связи с обстрелами из Ирана некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.

Уже в ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры по новой ядерной сделке.

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