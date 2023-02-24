Ракетные и дроновые атаки вероятны, но враг может ударить и после 24 февраля, - Гуменюк

По ее словам, в настоящее время в акватории Черного моря критических изменений в поведении войск РФ не наблюдается.

"Не наблюдая активности в море, мы можем сказать, что они выискивают новую тактику. Вполне вероятно и применение "Шахедов" в течение дня абсолютно не исключена и ракетная атака. Кроме того, можем сказать, что осознавая, что мы сосредоточены на датах 23- 24 февраля, враг может выждать этот период и нанести удар, когда все якобы выдохнутся", - заявила Гуменюк.

Она также рассказала, что из-за штормовой погоды в Черном море группировка российской армии уменьшилась и сейчас на боевом дежурстве находятся три корабля РФ, среди которых нет ракетоносителей.

"Пока мы не фиксируем критическую активность авиации в нашей зоне ответственности. Но видим, что ситуация развивается. Накануне враг активно применил авиацию для разведки и беспилотную авиацию для сбора данных вдоль линии фронта", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможных "сюрпризах" от врага, там не исключают, что россияне сегодня могут прибегнуть к провокациям.

Добавим, до этого глава разведки Кирилл Буданов заявил, что российские войска готовятся к ракетному удару на 24 февраля, но он будет небольшой.

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