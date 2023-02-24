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Могут быть "сюрпризы". В Воздушных силах предупредили о возможных провокациях сегодня

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 09:06
Могут быть "сюрпризы". В Воздушных силах предупредили о возможных провокациях сегодня Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в годовщину вторжения может устроить провокации. Потому украинцев призывают быть осторожными сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза", - отметил он.

В то же время Игнат добавил, что не нужно ожидать ударов. По его словам, россияне видят, что Украина подготовилась, поэтому могут устроить атаку в другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", - подчеркнул спикер.

Напомним, власти и военные призывают украинцев сегодня быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ведь Россия в годовщину вторжения может обстрелять Украину.

В то же время аналитики ISW предостерегают, что враг может устроить провокации под чужим флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове.

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