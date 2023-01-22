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Ракетные атаки наносят значительные повреждения энергосистеме, - нардеп

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Воскресенье 22 января 2023 17:50
Ракетные атаки наносят значительные повреждения энергосистеме, - нардеп Фото: ракетные атаки наносят значительные повреждения энергосистеме (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Массированные ракетные удары по энергетической системе Украины наносят ей значительные повреждения, из-за чего сложно удерживать ее стабильность и соблюдать графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко.

"Ракетные удары, они идут, к большому сожалению, они разрушают определенные объекты, наносят очень существенные повреждения. Мы на себе это чувствуем. Во время войны, во время таких ракетных обстрелов действительно говорить о какой-то стабильности, о каких-то графиках очень тяжело. Энергетики и так делают все возможное", - сказал он.

Кучеренко также добавил, что, несмотря на более чем 10 волн ракетных атак, энергосистема продолжает работать.

Напомним, что 14 января произошла 12-я массированная ракетная атака по энергетике страны, были серьезно повреждены объекты генерации.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, получили повреждения: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

Последствия атаки привели к тому, что дефицит электроэнергии вырос еще больше, что приводит к применению экстренных и стабилизационных отключений света.

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