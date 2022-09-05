Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 2 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі без зміни тактики дій, складу та задач продовжує погрожувати завданням ракетного удару з 2 надводних носіїв, сумарний залп з яких складає 16 "Калібрів", - зазначили військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту", - додали наші воїни.