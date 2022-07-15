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Ракетна атака на Вінницю: тіла лише 10 жертв вдалося ідентифікувати

Фото: ідентифіковано десять жертв ракетного удару по Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Тіла 10 жертв ракетної атаки на Вінницю вдалося ідентифікувати. Всього ж в результаті ворожого удару загинуло 23 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

За його словами, серед трьох загиблих дітей 4-річна Ліза, а тіла ще двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих.

"Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий", - також розповів Борзов.

Крім того, відомо, що в лікарнях зараз перебувають 73 постраждалих, а 18 - у розшуку зниклих безвісти.

Нагадаємо, вчора російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", дві збила ППО, а три зруйнували цивільні обʼєкти: будинок побуту, автостоянку, житлові будинки, офісні будівлі.

Хронологію вчорашньої ракетної атаки, яка забрала життя десятки мирних жителів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Вінницяракетный удар