Ракетная атака на Винницу: тела лишь 10 жертв удалось идентифицировать

По его словам, среди троих погибших детей 4-летняя Лиза, а тела еще двоих детей до сих пор не идентифицированы, как и 11 взрослых.

"Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое", - также рассказал Борзов.

Кроме того, известно, что в больницах сейчас находятся 73 пострадавших, а 18 - в розыске пропавших без вести.

Напомним, вчера российская армия ударила по Виннице ракетами "Калибр", две сбили ПВО, а три разрушили гражданские объекты: Дом быта, автостоянку, жилые дома, офисные здания.

Хронологию вчерашней ракетной атаки, унесшей жизни десятки мирных жителей - читайте в материале РБК-Украина.

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