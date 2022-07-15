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Ракетная атака на Винницу: тела лишь 10 жертв удалось идентифицировать

Фото: идентифицировано десять жертв ракетного удара по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Тела 10 жертв ракетной атаки на Винницу удалось идентифицировать. Всего же в результате вражеского удара погибло 23 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

По его словам, среди троих погибших детей 4-летняя Лиза, а тела еще двоих детей до сих пор не идентифицированы, как и 11 взрослых.

"Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое", - также рассказал Борзов.

Кроме того, известно, что в больницах сейчас находятся 73 пострадавших, а 18 - в розыске пропавших без вести.

Напомним, вчера российская армия ударила по Виннице ракетами "Калибр", две сбили ПВО, а три разрушили гражданские объекты: Дом быта, автостоянку, жилые дома, офисные здания.

Хронологию вчерашней ракетной атаки, унесшей жизни десятки мирных жителей - читайте в материале РБК-Украина.

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Винницаракетный удар