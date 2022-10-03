Ракетная угроза возросла. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, маневрирующих, укрываясь за Крымским полуостровом.

"Наготове противник держит 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что россияне продолжают угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов. Вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне.

Наши воины призывали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать порядок действий и правил. В местах обстрелов и ударов не приближаться к подозрительным предметам, а информировать о них компетентные органы.

Кроме того, в Оперативном командовании добавили, что в Черном море произошло усиление шторма, которое повысило минную опасность. Однако, несмотря на это, функционирование зерновых коридоров происходит по плану.