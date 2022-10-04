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Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 03:49
Ракетная угроза остается актуальной. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море Фото: В Черном море находится 5 российских судов-носителей "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находятся 5 российских судов-носителей "Калибров". Враг может атаковать Украину 32 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Девять кораблей флота противника продолжают укрываться у Крымского побережья. Наготове находятся 5 ракетоносителей, снаряженные 32 "Калибрами", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" также указали, что Черное море после шторма испытывает повышенное волнение. Следовательно, минная опасность усилена.

"Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной", - подчеркнули наши воины.

В Оперативном командовании призывали граждан соблюдать нормы и правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. ВСУ 3 октября уничтожили большое количество техники и живой силы противника.

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