Ракетная угроза. Россия вывела в Черное море два носителя "Калибров"

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 13 кораблей. Среди них два носителя ракет. Максимальный залп может составлять 14 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, в Азовском и Средиземном морях Россия держит по одному кораблю. Среди них ракетоносителей нет.

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

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