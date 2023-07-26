Ракетная угроза. В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в среду, 26 июля. Есть угроза ударов ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигналы воздушной тревоги сначала прозвучали на юге Украины. Затем тревогу объявили в центральных областях и Киеве, а позже на западе нашей страны.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

"Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Вражеские самолеты и ракеты

Также военные отметили, что зафиксирована группа Ту-95мс (12 самолетов), которая вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ. Предварительно они будут на пусковых рубежах в 17:00.

Тем временем мониторинговые группы сообщают, что зафиксировано движение воздушных объектов, предварительно крылатых ракет в центральных областях курсом на север.

Предупреждение для украинцев

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги. Также глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин попросил жителей региона находиться в укрытиях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности жителей северных и западных областей.

Обновление

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Карта воздушных тревог по состоянию на 14:45

Атаки России

Напомним, россияне в последнее время снова активизировали обстрелы. Оккупанты применяют ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что армия РФ уже атакует "Шахедами", собранными на территории России.

Кроме того, РФ после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит удары по Одессе и области. Оккупанты атакуют исторический центр города и портовую инфраструктуру.

В частности, 24 июля Россия ударила дронами по порту "Рени", который находится у границы с Румынией.

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