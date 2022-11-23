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Ракетная угроза. По Украине масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во всех областях объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 13:40

По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в Кременчугском районе работает ПВО.

Обновлено в 13:25

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о работе противовоздушной обороны и большом количестве ракет.

"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он в Telegram.

Обновлено в 13:20

Об угрозе ракетных ударов предупреждают в Киевской области, а в Черкасской - о высокой вероятности ударов с воздуха.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил о ракетной угрозе. Он призвал жителей региона находиться в укрытиях.

Также об опасности предупредил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что зафиксированы запуски ракет, а в области работают силы ПВО.

"Днепропетровская область, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети", - добавил Лукашук.

Информационная тишина

Украинцев призывают не публиковать в соцсетях информацию о взрывах или работе военных. В частности, в ГСЧС заявили, что чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не сообщать о работе ПВО, поскольку враг мониторит наше информационное пространство.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 12:20.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, в Одесской области сообщили о взрывах, прогремевших во время воздушной тревоги.

Кроме того, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей южных областей о возможных ракетных ударах. Позже он заявил, что оккупанты совершили 5 пусков ракет в районе Мариуполя.

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