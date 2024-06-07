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Ракетная опасность: в Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве, а также в большинстве областей Украины, в ночь на 7 июня объявлена воздушная тревога. Есть угроза вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и карту воздушных тревог.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - передали в столичной администрации.

Между тем тревога расширилась на все северные области, и по состоянию на сегодняшний день охватила почти всю территорию страны, кроме западных регионов.

В командовании Воздушных сил ВСУ также проинформировали о фиксации вероятных пусков врагом крылатых ракет по территории Украины.

Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики, а также в воздушном пространстве Украины все еще находятся дроны-камикадзе типа "Шахед", которые противник запустил еще вечером накануне, причем несколькими группами.

Новость дополняется...

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Война в УкраинеВоздушная тревогаРакетная атака