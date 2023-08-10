Россия ночью выпустила по Украине 10 дронов: сколько удалось сбить
Российские войска этой ночью выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе иранского производства. Силы противовоздушной обороны сбили большинство беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Оккупанты в ночь на 10 августа выпустили дроны с северо-восточного направления, а именно из района Курска. Всего россияне выпустили 10 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Атака длилась с 23:00 до 4:00.
Украинские военные уничтожили 7 вражеских "Шахедов". Защитники использовали зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Воздушные силы подтверждают, что дроны ударили по Ровенской области, но отмечают, что о последствиях будут информировать местные власти.
Атака на Украину
Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, использовав дроны. Воздушная тревога несколько раз звучала в регионах этой ночью.
В Киевской и Хмельницкой областях ночью слышали взрывы из-за работы ПВО. К счастью, попаданий и пострадавших нет.
В Ровенской области вражеские дроны ударили по нефтебазе, в результате чего возник масштабный пожар.
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