Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Российские оккупанты утром понедельника, 13 февраля, вывели в Черное море 2 подлодки-носители крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 8 "Калибрамы".
Следует отметить, что граждане должны придерживаться алгоритмов и правил действий по сигналам воздушной тревоги.
К укрытиям необходимо идти сразу, как начинают выть сирены. Там следует находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, россияне во время массированной атаки 10 февраля выпустили по Украине 71 крылатую ракету. Силы противовоздушной обороны сбили 61.
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