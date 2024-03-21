Ракетная атака россиян на Киев: стало известно о первых пострадавших

Российские войска утром 21 марта атаковали Киев ракетами. На данный момент известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Уже 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока что без госпитализаций. Всем медики оказали помощь на месте", - сообщил мэр.

Атака россиян на Киев

Утром 21 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные Силы сообщили о пусках крылатых ракет.

Ранее мы писали, что россияне атаковали столицу ракетами "Кинжал". Местные жители слышали взрывы. Городские власти сообщали о работе ПВО.

Обломки ракет упали в трех районах столицы. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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