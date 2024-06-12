Ракетная атака на Киев: что говорят в КГВА о последствиях

"В результате очередной воздушной атаки на Киев, разрушений в столице не зафиксировано. Пострадавших, к счастью, нет", - отметили в ведомстве.

В КГВА рассказали, как враг пытался атаковать Киев.

"Удар был комбинированный, с применением разного типа вооружения. Так противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БпЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киеве длилась около двух часов. Информация о количестве и типе уничтоженных ракет будет сообщена позже в отчетах Воздушных сил ВСУ.

"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. Так что никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Всегда находитесь в укрытиях во время опасности. Берегите. себя и своих близких. И верьте в нашу Победу», – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.