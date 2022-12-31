Ракетная атака на Киев: ранены 20 человек, больше половины из них - госпитализированы

В результате сегодняшней ракетной атаки на столицу Украины ранения получили 20 человек, также один человек погиб.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", - заявил Кличко.
Он также отметил, что повреждения получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, и одна - в Печерском. Кроме того, поврежден один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона отметил, что в результате ракетной атаки по Киеву пострадало 22 человека. Первоначально сообщалось, что в результате удара погиб мужчина, но по обновленным данным стало известно, что погибла молодая женщина.
Напомним, сегодня оккупанты снова нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве поврежден отель в центре, а также Дворец Украина.
Также сообщалось, что украинские защитники уничтожили семь вражеских воздушных целей над Киевом во время очередного массированного удара россиян 31 декабря.
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