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Ракетная атака на Киев: когда появятся свет и вода

Фото: стало известно, когда в Киеве появятся свет и вода (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям Киева вернут свет после стабилизации энергосистемы. При этом водоснабжение и отопление планируют включить уже завтра, 24 ноября, утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По данным ведомства, все аварийные бригады работают в чрезвычайном режиме над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Также в КГВА отмечают, что в силы ПВО сбили 22 из 31 ракеты, которые летели в направлении Киева. В результате атаки погибли три человека, одиннадцать - получили ранения.

При этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за обстрела 80% жителей столицы остались без света и воды, а прогнозы насчет полного восстановления "давать еще рано".

Напомним, 23 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры столицы.

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