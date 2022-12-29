Ракетная атака на Киев: в КМВА сообщили о последствиях

"Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе", - говорится в сообщении.

Ситуация по поводу пострадавших уточняется, отметили в КМВА.

Напомним, российские войска во время массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в столице.