Ракетка атака по Одессе: в полиции показали первые кадры после удара РФ по многоэтажке

Российские террористы с утра 29 декабря атаковали Одессу ракетами. Под ударом оказались жилые дома. В патрульной полиции показали видео первых минут после попадания в одну из многоэтажек города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

В настоящее время на местах попадания в Одессе работают экстренные службы, в том числе и патрульные полицейские, которые эвакуировали жителей, оказывали всю необходимую помощь, регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники.

"К сожалению, есть раненые, среди которых и дети, также есть погибшие. Услышав сирену, немедленно перейдите в укрытие и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги". Ваша жизнь - самое ценное, что у вас есть", - отметил Белошицкий.

Атака РФ по Одессе

Одесса 29 декабря снова оказалась под ракетным ударом российских войск. Первоначально сообщалось о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Позже стало известно, что в Одессе россияне атаковали еще один дом во время массированного обстрела Украины 29 декабря - трехэтажку. Под ее завалами обнаружили еще одно тело погибшего.