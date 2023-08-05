Ракеты летели на Хмельницкий и "Мотор Сич". Зеленский рассказал о вечерней атаке РФ

"Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры". Били по "Мотор Сичи" и по нашей Хмельницкой области. Часть ракет сбито, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что сколько бы ни было таких российских атак, все равно они России ничего не дадут.

"Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или любым запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня во время масштабной воздушной тревоги в Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы.

Атаки российских оккупантов

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель усиленно атакуют территорию Украины с помощью ракет и дронов.

Последний их массированный удар произошел 26 июля. Тогда россияне для атаки задействовали крылатые и гиперзвуковые ракеты. Всего за день силам противовоздушной обороны удалось сбить 36 ракет противника, среди которых: 3 ракеты "Калибр" и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Целью российской атаки стал район Староконстантинова Хмельницкой области.

В результате обстрела противника в Винницкой области были ранены пять человек - они пострадали от падения обломков.

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