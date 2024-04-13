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Ракеты долетают до Запорожья за 30-40 секунд, но дроны падают в полях, - Федоров

Запорожье, Суббота 13 апреля 2024 17:53
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Ракеты долетают до Запорожья за 30-40 секунд, но дроны падают в полях, - Федоров Фото: Иван Федоров, глава Запорожской ОВА (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне обстреливают Запорожье с расстояния до 60 км. Потому ракеты долетают до города за 30-40 секунд.

Об этом в интервью рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.net.

"Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между "выходами" и "приходами" проходит не более 30-40 секунд. Сейчас нет обстрелов Запорожья с С-300. Но россияне заменили их "Шахедами", "Искандерами", были "Калибры", - сказал глава ОВА.

Однако, по словам Федорова, для защиты Запорожья от воздушных атак уже многое было сделано и это уже сказывается на вражеских дронах.

"Именно поэтому много вражеских дронов остаются в посадках и полях. Но этого мало. Нам крайне необходимы системы ПВО. Нужны средства, чтобы отогнать вражескую авиацию, которая сбрасывает КАБы. Этими бомбами Россия просто выжигает наши города и села. Враг уже говорит о тритонных КАБах - они могут уничтожать за раз целые улицы или кварталы", - подчеркнул он.

Обстрелы Запорожья

Напомним, 8 апреля россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.

В результате вражеского удара четыре человека погибли, а еще 8 получили ранения.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции публиковал видео с первыми минутами после российского обстрела Запорожья.

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