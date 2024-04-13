Ракеты долетают до Запорожья за 30-40 секунд, но дроны падают в полях, - Федоров
Россияне обстреливают Запорожье с расстояния до 60 км. Потому ракеты долетают до города за 30-40 секунд.
Об этом в интервью рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.net.
"Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между "выходами" и "приходами" проходит не более 30-40 секунд. Сейчас нет обстрелов Запорожья с С-300. Но россияне заменили их "Шахедами", "Искандерами", были "Калибры", - сказал глава ОВА.
Однако, по словам Федорова, для защиты Запорожья от воздушных атак уже многое было сделано и это уже сказывается на вражеских дронах.
"Именно поэтому много вражеских дронов остаются в посадках и полях. Но этого мало. Нам крайне необходимы системы ПВО. Нужны средства, чтобы отогнать вражескую авиацию, которая сбрасывает КАБы. Этими бомбами Россия просто выжигает наши города и села. Враг уже говорит о тритонных КАБах - они могут уничтожать за раз целые улицы или кварталы", - подчеркнул он.
Обстрелы Запорожья
Напомним, 8 апреля россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Запорожья. Ракета попала в одно из местных предприятий.
В результате вражеского удара четыре человека погибли, а еще 8 получили ранения.
Заместитель начальника Департамента патрульной полиции публиковал видео с первыми минутами после российского обстрела Запорожья.
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