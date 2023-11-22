Ракеты или дроны. Что представляет большую угрозу для энергетики Украины

"Это в принципе идентичные угрозы. Подготовка аналогична, что к ударам ракет или дронов. Главное со своей стороны - накопить аварийный резерв оборудования. Это в течение года активно осуществлялось", - сказал он.

По его словам, украинские энергетики готовились к возможным атакам России. Слободян отметил, что речь идет об инженерной защите и защите от обломков. Но самое главное - это усиление противовоздушной обороны.

Слободян добавил, что Украиной был создан специальный гуманитарный хаб. Там хранится энергетическое оборудование, чтобы в случае необходимости ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры.

Энергетики подчеркнули, что пока об отключении света речь не идет. Ограничения в Украине могут быть введены только в случае обстрелов или непогоды.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои. Также сегодня "Укрэнерго" зафиксировало дефицит в энергосистеме. Поэтому украинцев просят быть экономными.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут подготовить массированные атаки. Некоторые объекты уже были атакованы.

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом году.