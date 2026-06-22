Ракеты атаковали в Воронеже завод, без которого РФ будет труднее производить "Искандеры"

Военные отметили, что для нанесения удара использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

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"Данное предприятие является критически важным элементом русского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер", - говорится в заявлении.

Кроме того, российское предприятие в рамках кооперации производит компоненты для ракетного вооружения и систем ПВО, в частности:

транзисторные сборки и матрицы для крылатых ракет Х-101;

детали для бортовых вычислительных машин ракет комплекса "Искандер-К";

электронику для телевизионных каналов зенитных комплексов "Панцирь-С1".

"Продукция этого завода напрямую используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, с помощью которого российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей", - подчеркнули в Генштабе.

Украинские защитники подчеркнули, что уничтожение мощностей завода значительно ухудшит способность окупантов производить новые ракеты.