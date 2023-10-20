Ракеты ATACMS будут применяться в пределах территории Украины, - Пентагон

"Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы передали Украине. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы поставили, были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины с целью вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию", - заявил Райдер.

По его словам, США в ближайшее время продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили о том, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Согласно данным журналистов, Украина пока получила только около 20 таких ракет. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США будут предоставлять Украине ATACMS на постоянной основе.