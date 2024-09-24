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С ракетами для F-16. США завтра объявят пакет военной помощи Украине, - СМИ

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки завтра могут объявить очередной пакет военной помощи Украине. Он будет включать ракеты для F-16 класса "воздух-земля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

По информации источников издания, общая стоимость вооружения, которое войдет в новый пакет, составит до 375 млн долларов. Это будет крупнейший пакет для Украины от США с мая. 

Один из неназванных чиновников рассказал журналистам, что в пакет войдут ракеты для F-16 для ударов по наземным целям. Такие ракеты позволят украинским F-16 действовать вдали от линии фронта и вражеских систем ПВО. 

Помимо этого, как уточняют источники VoA, в пакете будут снаряды для HIMARS, патрульных катеров и бронетехники, а также 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и ракеты TOW.

Такая помощь будет предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению вооружения.  В таком случае вооружение Украине отправляют из запасов США. 

 

Что предшествовало

Напомним, слухи о том, что США могут объявить новый пакет военной помощи Украине, появились еще на прошлой неделе.

Тогда CNN отмечало, что даже несмотря на то, что вооружения предоставят из запасов США, поставки могут занять месяцы, поскольку запасов вооружений у американцев не хватает.

Также Politico со ссылкой на источники отмечало, что в пакет войдут ракеты Joint Standoff Weapon для F-16 средней дальности (около 112 километров).

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