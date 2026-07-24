Ракета SpaceX врежется в Луну: известное точное время и последствия удара

Как ракета оказалась на пути к Луне?

Неуправляемый объект является верхней степенью ракеты Falcon 9, запущенной 15 января 2025 года из Космического центра имени Кеннеди. Она выводила на траекторию полета к Луне посадочные модули Blue Ghost от Firefly Aerospace и Resilience от ispace.

После успешного отстыковки аппаратов степень не смогла войти в атмосферу Земли для сгорания. Как следствие - он остался в ловушке гравитации .

Сила взрыва и образование нового кратера

Независимый орбитальный аналитик Билл Грей, создавший программу отслеживания космических тел Project Pluto, с помощью симуляций высчитал будущий маршрут.

Все собранные данные ученые погрузили в физический симулятор, чтобы смоделировать точные последствия удара. По данным исследователей, разбивная степень имеет длину около 12 метров, ширину в 4 метра и вес почти 4000 килограммов.

Столкновение произойдет 5 августа в 09:44 по киевскому времени недалеко от кратера Айнштайна на восточной части лунного диска.

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Основные параметры катастрофы

Скорость перед ударом - более 8700 километров в час - в 7 раз быстрее звука;

Так как объект представляет собой пустую металлическую оболочку, при ударе он полностью сомнется;

На поверхности спутника на Земле появится новый кратер шириной от 20 до 30 метров;

Взрыв поднимет облако пыли и обломков на высоту нескольких километров.

Интересно, что за несколько секунд до падения корпус ступени пролетит вблизи южнокорейского орбитального аппарата Korean Pathfinder Lunar Orbiter.

Его приборы попытаются зафиксировать данные о движении ракеты. Однако аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter в этот момент будет находиться с другой стороны Луны и не сможет измерить состав выделенных газов.

Как научные работники и любители будут следить за падением?

Астрономы будут планировать наблюдение как с Земли, так и с помощью орбитальных телескопов.

Поскольку удар произойдет на освещенном Солнцем участке Луны, наземные обсерватории смогут зафиксировать яркую вспышку от столкновения и поднятия пылевого шлейфа.

Лучшие условия для наблюдения будут иметь астрономы и любители-наблюдатели в Северной и Южной Америке, где в это время продлится ночь. Ученым рекомендуют заранее подготовить и протестировать телескопы в преддверии события.

Искусственный и полностью прогнозируемый удар по поверхности Луны поможет исследователям лучше понять динамику лунной пыли во время падений астероидов. Кроме того, событие позволит проверить точность методов расчета траекторий для будущих сейсмических экспериментов на Луне.