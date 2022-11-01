RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракета SpaceX стартовала с секретным спутником для космического командования США

Фото: (twitter.com/SpaceX)
Автор: Константин Широкун

Ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy сегодня, 1 ноября, доставила несколько секретных грузов на геостационарную орбиту для космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Миссия USSF-44 — это четвертый запуск ракеты Falcon Heavy в целом и первый с июня 2019 года. Из-за засекреченного характера миссии USSF-44 вес вывозимого на околоземную орбиту груза не сообщается.

Основная полезная нагрузка сегодняшнего запуска – это спутник, известный как USSF-44. Также известно, что ракета-носитель отправила в космос спутник Tetra-1. Он был построен дочерней компанией Boeing, Millennium Space Systems.

Ранее мы писали, что американская компания SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

Напомним, ранее в России заявили, что считают законной целью американские коммерческие спутники, задействованные на территории Украины.

В ответ у президента США Джо Байдена заявили, что Америка ответит в случае, если РФ уничтожит хотя бы один американский коммерческий спутник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceXИлон Маскракети