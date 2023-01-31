RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракета, минометы и ВОГ. Россияне вновь обстреляли приграничье Сумской области

Фото: Россияне вновь обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 31 января, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. За сутки от вражеских ударов пострадали пять громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных громад области: Шосткинской, Середино-Будской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской", - говорится в сообщении.

Так, около 18:20 оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из предприятий в городе Шостка. В результате обстрела пострадали два человека, их госпитализировали.

Кроме того, по территории Краснопольской громады россияне с самого утра били из минометов. Войска РФ выпустили 12 мин, а где-то через 2 часа - еще 9.

На территорию Юнаковской громады путинские войска сбросили два взрывных устройства (ВОГ).

По территории Белопольской громады захватчики совершили артобстрел. Всего был зафиксирован один "прилет". Также враг бил из минометов - 11 "прилетов".

Середино-Будская громада попала под минометный обстрел оккупантов. Всего было зафиксировано семь "прилетов".

Напомним, сегодня в Шостке в одном из госпредприятий произошел взрыв, в результате ракетного обстрела.

Кроме того, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате всего было зафиксировано 18 "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины