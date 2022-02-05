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Ракета Ілона Маска вріжеться в місяць

Автор: Сергій Сурепін

4 березня 2022 року другий ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX вріжеться в поверхню зворотного боку Місяця. Американський підприємець Ілон Маск не планував такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ars Technica.

Ракету запустили в лютому 2015 року. Вона успішно вивела на орбіту космічний апарат DSCOVR. Він необхідний для того, щоб спостерігати за Землею і Сонцем.

Що ж стосується другого ступеня, вона спалила паливо, залишилася в космосі і стала рухатися хаотично орбіті. Метеоролог Ерік Бергер розповів, що зараз фрагмент космічного сміття летить у бік Місяця зі швидкістю 2,58 кілометра в секунду.

Маса другого ступеня ракети - 4 тонни. Згідно з розрахунками аналітиків, зіткнення відбудеться 4 березня. Аналітик даних Білл Грей зазначив, що зіткнення ми не побачимо, так як ракета вріжеться у зворотний бік Місяця.

Раніше Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса. Також SpaceX презентувавши преміум-підписку мережі Starlink.

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Илон Маск