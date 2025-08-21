Бойцы ГУР уничтожили катер с оккупантами в районе Железного Порта (видео)

Украинская разведка провела уникальную атаку в районе Железного Порта. Дрон с лазерной подсветкой навел ракету по катеру РФ, уничтожив его вместе со всем экипажем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
20 августа бойцы ГУР провели операцию против российских военных в районе временно оккупированного Железного Порта Херсонской области. Ракета воздушного базирования поразила катер армии РФ.
На борту находилось пять военных российско-оккупационных сил. Ни один из них не выжил после атаки.
Ключевую роль сыграл беспилотник: он обеспечил лазерную подсветку для наведения ракеты. Именно эта комбинация позволила достичь точности и эффективности. Также дрон зафиксировал момент удара,
Подразделения беспилотных систем Главного управления разведки все активнее применяют ударные дроны. Как для перехвата вражеских аппаратов в воздухе, так и для прицельных атак по наземным целям.
В ГУР отмечают, что системная работа операторов значительно укрепляет оборону Украины, снижая возможности врага получить тактические преимущества на поле боя.
Разведчики демонстрируют высокую результативность применения беспилотников, которые успешно уничтожают технику и живую силу противника. На передовой бойцы создают фактически "беспилотную зону" для российских оккупантов, перехватывая и ликвидируя их разведывательные и ударные дроны прямо в небе.
В то же время действия подразделений не ограничиваются только линией фронта. Так, в ночь на 17 августа беспилотники украинской военной разведки атаковали инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ. В результате удара было остановлено движение поездов, нарушена работа станции и сорвано снабжение российских войск боеприпасами и живой силой.