Бойцы ГУР уничтожили катер с оккупантами в районе Железного Порта (видео)

Дроны ГУР разрушают планы врага

Подразделения беспилотных систем Главного управления разведки все активнее применяют ударные дроны. Как для перехвата вражеских аппаратов в воздухе, так и для прицельных атак по наземным целям.

В ГУР отмечают, что системная работа операторов значительно укрепляет оборону Украины, снижая возможности врага получить тактические преимущества на поле боя.

Разведчики демонстрируют высокую результативность применения беспилотников, которые успешно уничтожают технику и живую силу противника. На передовой бойцы создают фактически "беспилотную зону" для российских оккупантов, перехватывая и ликвидируя их разведывательные и ударные дроны прямо в небе.

В то же время действия подразделений не ограничиваются только линией фронта. Так, в ночь на 17 августа беспилотники украинской военной разведки атаковали инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ. В результате удара было остановлено движение поездов, нарушена работа станции и сорвано снабжение российских войск боеприпасами и живой силой.