Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Бойцы ГУР уничтожили катер с оккупантами в районе Железного Порта (видео)

Фото: ГУР потопило российский катер возле Железного Порта (armyinform.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинская разведка провела уникальную атаку в районе Железного Порта. Дрон с лазерной подсветкой навел ракету по катеру РФ, уничтожив его вместе со всем экипажем.

20 августа бойцы ГУР провели операцию против российских военных в районе временно оккупированного Железного Порта Херсонской области. Ракета воздушного базирования поразила катер армии РФ.

На борту находилось пять военных российско-оккупационных сил. Ни один из них не выжил после атаки.

Новая тактика

Ключевую роль сыграл беспилотник: он обеспечил лазерную подсветку для наведения ракеты. Именно эта комбинация позволила достичь точности и эффективности. Также дрон зафиксировал момент удара,

 

 

Дроны ГУР разрушают планы врага

Подразделения беспилотных систем Главного управления разведки все активнее применяют ударные дроны. Как для перехвата вражеских аппаратов в воздухе, так и для прицельных атак по наземным целям.

В ГУР отмечают, что системная работа операторов значительно укрепляет оборону Украины, снижая возможности врага получить тактические преимущества на поле боя.

Разведчики демонстрируют высокую результативность применения беспилотников, которые успешно уничтожают технику и живую силу противника. На передовой бойцы создают фактически "беспилотную зону" для российских оккупантов, перехватывая и ликвидируя их разведывательные и ударные дроны прямо в небе.

В то же время действия подразделений не ограничиваются только линией фронта. Так, в ночь на 17 августа беспилотники украинской военной разведки атаковали инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ. В результате удара было остановлено движение поездов, нарушена работа станции и сорвано снабжение российских войск боеприпасами и живой силой.

