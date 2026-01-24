Ракета с боевой частью упала среди домов: полиция обезвредила "Искандер-М" в Киеве

Взрывотехники полиции Киева обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М", которая не сдетонировала после ночной атаки РФ на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
Фрагменты ракеты с боевым зарядом массой около 500 килограммов находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе Киева. Из-за этого существовал высокий риск взрыва и гибели гражданских.
"Боеприпас находился в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей", - сообщили в Нацполиции.
К работам привлекли взрывотехников полиции и саперов ГСЧС. Специалисты перевели ракетную боевую часть в безопасное состояние, после чего с помощью специальной техники изъяли ее для дальнейшего обезвреживания на полигоне.
"Все действия проводились с соблюдением максимальных мер безопасности", - отметили в полиции.
Напомним, что в ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами.
В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
В Киеве коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды после ночной массированной атаки российских войск на критическую инфраструктуру.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Троещине, где около 600 жилых домов остаются без электричества, тепла и водоснабжения.
В районах города разворачивают дополнительные пункты обогрева для жителей.
После серии предыдущих обстрелов в Украине введено ЧП в энергетике. В Киеве больше недели аварийные отключения света, графики не действуют.