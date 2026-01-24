Ракета с боевой частью упала среди домов: полиция обезвредила "Искандер-М" в Киеве

Фрагменты ракеты с боевым зарядом массой около 500 килограммов находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе Киева. Из-за этого существовал высокий риск взрыва и гибели гражданских.

"Боеприпас находился в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей", - сообщили в Нацполиции.

К работам привлекли взрывотехников полиции и саперов ГСЧС. Специалисты перевели ракетную боевую часть в безопасное состояние, после чего с помощью специальной техники изъяли ее для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

"Все действия проводились с соблюдением максимальных мер безопасности", - отметили в полиции.