Raiffeisen снова не удалось продать свой российский банк: Reuters узнало, почему

Raiffeisen Bank International вновь не смог продать свой бизнес в России. Кремль блокирует сделку, стремясь сохранить важный финансовый канал с Европой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Банк предпринял очередную неудачную попытку продать долю в своем российском подразделении. Как сообщили два источника, знакомые с ситуацией, Москва выступает против сделки.
Банк Raiffeisen в России остается крупнейшим кредитором в стране, не подпавшим под западные санкции. Это делает его ключевым игроком для торговых расчетов, включая оплату поставок российского газа в Европу.
Raiffeisen уже несколько раз пытался найти покупателя для своей доли в российском бизнесе. Банк рассчитывал, что это позволит снять запрет на репатриацию миллиардных прибылей.
При этом на него продолжают давить США и Евросоюз, требуя сокращения деятельности в России из-за войны в Украине. Представитель банка заявил, что продажи в стране сворачиваются, однако любое решение требует одобрения российских властей.
"RBI ведет переговоры о продаже своего российского дочернего предприятия", - отметил представитель, добавив, что назвать сроки невозможно, так как "требуется множество регуляторных разрешений, включая согласие российских органов".
Глава Raiffeisen Йоханн Штробль уже неоднократно пытался договориться о продаже. По данным источников, он лично посещал Россию для ведения переговоров.
Последние попытки сделки сорвались на фоне усиления напряженности между Москвой и Западом. Европейские лидеры готовятся использовать десятки миллиардов евро активов российского центробанка для помощи Украине.
Кроме того, Европа стремится отказаться от импорта российского газа. Ситуацию усугубили и инциденты с уничтожением российских дронов над Польшей.
Raiffeisen для России имеет особое значение. Банк исторически играл важную роль в финансовых связях между Австрией и Москвой, начиная с конца Второй мировой войны.
На сегодняшний день RBI накопил в России около 7 млрд евро прибыли, которые заблокированы. Если банк попадет под санкции, Россия лишится важного канала для международных расчетов.
Raiffeisen также проводит платежи по газопроводу "Турецкий поток"- единственному маршруту поставок российского газа в Европу. За восемь месяцев 2025 года по нему было отправлено 11,5 млрд кубометров газа, стоимостью около 3,8 млрд долларов.
Несмотря на ограничения, небольшое количество крупных российских компаний все еще может проводить платежи в евро через RBI. Представитель банка подчеркнул, что "платежи подлежат жестким ограничениям и соответствуют санкциям".
Raiffeisen подвергается критике со стороны Украины за продолжение работы на России, которая помогает поддерживать военную экономику Москвы. Кроме того, ранее российский суд обязал банк выплатить 2 млрд евро компенсации в рамках имущественного спора.
Напомним, по информации Financial Times, в апреле Raiffeisen Bank International приостановил попытки продать свое подразделение на фоне сближения между Вашингтоном и Москвой.
По данным Newsweek, иностранный бизнес на России за 2024 год уплатил Кремлю более 20 млрд долларов налогов. Этого хватило бы, чтобы профинансировать миллион новых солдат для российской армии.