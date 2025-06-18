Советская практика: на оккупированной Луганщине будут "оценивать" поведение учеников

Оккупанты планируют реализовать этот эксперимент в учебных заведениях во временно оккупированных Кадиевке, Луганске, Алчевске, Должанске, Сорокино, Старобельске и Северодонецке (зона контроля пророссийской террористической группировки "ЛНР").

Таким образом, оккупационная администрация планирует влиять на школьников. Учеников школ на ВОТ хотят заставить через это "оценивание поведения" участвовать в мероприятиях, разработанных российскими пропагандистами.

При этом ничего нового россияне и их приспешники не придумали: система оценивания поведения в школе - это еще советская "инновация". В свое время даже советские чиновники в конце концов ее отменили.

Однако российская оккупационная власть пытается восстановить эту практику. "Оценивание поведения" вводят не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно на территории РФ, в частности в Чечне и Мордовии.