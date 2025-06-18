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Советская практика: на оккупированной Луганщине будут "оценивать" поведение учеников

Фото: россияне интегрируют оккупированные территории в свое "образовательное поле" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне и коллаборационисты планируют восстановить советскую практику "оценивания" поведения учеников. Оценки будут влиять на общий уровень "успешности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Луганской областной военной администрации Алексея Харченко.

Оккупанты планируют реализовать этот эксперимент в учебных заведениях во временно оккупированных Кадиевке, Луганске, Алчевске, Должанске, Сорокино, Старобельске и Северодонецке (зона контроля пророссийской террористической группировки "ЛНР").

Таким образом, оккупационная администрация планирует влиять на школьников. Учеников школ на ВОТ хотят заставить через это "оценивание поведения" участвовать в мероприятиях, разработанных российскими пропагандистами.

При этом ничего нового россияне и их приспешники не придумали: система оценивания поведения в школе - это еще советская "инновация". В свое время даже советские чиновники в конце концов ее отменили.

Однако российская оккупационная власть пытается восстановить эту практику. "Оценивание поведения" вводят не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно на территории РФ, в частности в Чечне и Мордовии.

 

Вступительная кампания в вузы

Между тем украинские дети с временно оккупированных и прифронтовых территорий могут поступить в украинские вузы без сдачи НМТ. В этом году не нужно даже аттестата о полном среднем образовании. Государство создало для них упрощенную процедуру.

Также ранее "РБК-Украина" писало о том, что сколько нужно набрать баллов на НМТ, чтобы поступить на бюджет во Львове, а также - в Киеве. Отдельно стоит прочитать о том, когда и как участники УМТ могут подать апелляцию.

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Луганск