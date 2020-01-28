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Радуцький не претендує на посаду міністра охорони здоров'я

Новини » Медицина     28.01.2020 - 09:58
Радуцький не претендує на посаду міністра охорони здоров'я
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

За словами Радуцького, йому пропонували посаду міністра з першого дня спілкування з президентом

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький заявив, що не претендує на посаду міністра охорони здоров'я. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Радуцького, йому пропонували посаду міністра з першого дня спілкування з президентом

"Міністерську посаду мені пропонували з першого дня спілкування з президентом. Я не бачу себе на держслужбі саме в такому статусі. Ще років 5-7 тому, напевно, це було б цікаво.... Але сьогодні я розумію, що те, чим я займаюся в Раді, набагато важливіше", - сказав він.

Нагадаємо, в серпні глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп і засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я. Тоді Арахамія зазначав, що зміни в керівництві МОЗ можуть відбутися вже через 3 місяці.

Трохи пізніше Радуцький заявив, що не планує очолювати Міністерство охорони здоров'я через 3 місяці та залишиться працювати в Раді.

Також Радуцький розповів про плани прийняти закон про медстрахування в цьому році. В комітеті зупинилися на двох-трьох моделях медичного страхування.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниРадуцкий
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