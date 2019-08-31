ru
ua

Радуцький відмовився очолити МОЗ через 3 місяці

Новини » Політика   

За словами Радуцького, він лишиться працювати в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що не планує очолювати Міністерство охорони здоров'я через 3 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

Так, за словами Радуцького, він не планує замінювати Зоряну Скалецьку на посаді міністра охорони здоров'я в новому уряді. Він додав, що хоче залишитися працювати в парламенті.

"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато моїх колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут", - написав він.

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що нардеп та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я. Тоді Арахамія зазначав, що зміни в керівництві МОЗ можуть відбутися вже через 3 місяці.

Як писало РБК-Україна, на першому засіданні Верховної ради України народні депутати затвердили новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, Зоряну Скалецьку призначили міністром охорони здоров'я. Раніше вона була експертом Центру підтримки реформ при Кабміні.

ЄС не співпрацюватиме з Британією щодо Brexit без угоди, - Туск Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини