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Раду призвали разобраться в конфликтах между силовиками

15:14 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Поилтолог Валерий Клочок (кадр по видео)

Верховную Раду призвали создать временную следственную комиссию для выяснения причин публичных конфликтов между силовыми и правоохранительными структурами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост политолога Валерия Клочко в Facebook.

Эксперт обратил внимание на ситуацию вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Главного управления разведки (ГУР).

По его словам, вместо демонстрации единства и слаженной работы государственных органов общество наблюдает публичные споры и претензии между представителями силовых структур.

"Пока украинские военные сдерживают врага на фронте, внутри страны все чаще вспыхивают конфликты между силовыми структурами, призванными обеспечивать безопасность и правопорядок", - написал политолог.

Он подчеркнул, что правоохранительная система не должна превращаться в площадку для борьбы за влияние, полномочия и реализацию личных амбиций.

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В этой связи Клочок призвал Верховную Раду присоединиться к выяснению обстоятельств таких ситуаций и создать временную следственную комиссию.

"Украинский парламент больше не может оставаться в стороне. Необходимо создать временную следственную комиссию и подробно разобраться в истинных причинах этих конфликтов", - отметил он.

Отдельно политолог обратил внимание на возможные последствия публичных споров по репутации государственных институций. По его мнению, взаимные притязания между ведомствами могут негативно влиять на восприятие государства обществом.

"Хватит наблюдать за тем, как государственные институты дискредитируют друг друга, а вместе с этим все государство! Потому что в условиях войны любое внутреннее противостояние играет только на руку врагу!" - подытожил Клочок.

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