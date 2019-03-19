У Раду внесуть новий закон щодо відповідності звань військових стандартам НАТО

За словами Геращенко, законопроект днями внесуть у Раду

У Верховну раду внесуть новий законопроект щодо приведення військових звань у відповідність до стандартів НАТО. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає прес-служба Ради.

За її словами, законопроект буде зареєстрований у найближчий час.

"Ірина Геращенко поінформувала, що днями у парламенті буде зареєстровано законопроект, метою якого є запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу ЗСУ. За словами політика, законопроект спрямований на забезпечення відповідності військових звань до еквівалентної колонки "NATO Code" згідно з STNAG 2116", - сказано у повідомленні ВР.

Нагадаємо, у лютому Рада провалила в першому читанні законопроект №6372 "Про внесення змін до деяких законів України про військові звання військовослужбовців", яким звання українських військовослужбовців пропонувалося привести у відповідність зі стандартами НАТО.

Зокрема, проектом пропонувалося, що нинішні військові звання - рядовий, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, замінять на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант, майстер сержант , старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Як писало РБК-Україна раніше, у середині грудня 2018 року Верховна рада прийняла за основу закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО.

Додамо, на початку цього року глава держави Петро Порошенко заявив, що ЗСУ будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році.