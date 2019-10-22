В Раду внесли закон щодо запобігання впливу забруднення повітря на здоров'я українців

У Верховній раді України зареєстрований проект закону №2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, проект внесли 21 жовтня. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Наразі текст законопроекту відсутній. Автору документу - переважно нардепи від фракції "Слуга народа".

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі заперечують інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні. За словами директора відомства Миколи Кульбіди, перевищення концентрації оксиду вуглецю у повітрі характерне для осіннього періоду.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна геофізична обсерваторія оприлюднила дані про забруднення повітря в різних містах України. Зазначалося, що в цілому за останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувалися як високі, в мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані.

При цьому метеорологи відзначали, що осінні погодні умови - тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, - можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин.

Так, за даними профільних сайтів, 21 жовтня високий рівень забруднення повітря у Києві спостерігався у семи районах Києва.