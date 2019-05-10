До Ради внесли п'ять постанов про дату інавгурації Зеленського

До Верховної ради внесено 5 постанов щодо дати проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Ініціаторами внесених постанов № 10270-10270-4 є народні депутати: Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій, Сергій Каплін та Олександр Сугоняко.

Так, наразі парламенту запропоновано три дати для церемонії: 19 та 20 травня, а також 1 червня. Зокрема, більшість депутатів пропонують парламенту провести інавгурацію 19 травня через те, що саме ця дата погоджена з новообраним президентом. Інші ж автори постанов наполягають не проводити святкові заходи у День пам’яті жертв політичних репресій.

У регламентному комітеті парламенту РБК-Україна підтвердили, що всі 5 постанов є розписаними на комітет головою Верховної ради. Проте, за словами завідуючої секретаріату комітету Марїї Нехоци, станом на 10 травня жодна постанова не передана на розгляд.

"Голова Верховної ради вже розписав їх, але де вони ділися - не знаю. У базі написано, що передані, але я тільки що з’ясовувала, ще немає і не передані. Оприлюднили (на сайті Ради, - ред.) ще 8 травня, але у комітеті їх ніхто не бачив. Керівник не бачив", - повідомила Нехоца.

З її слів, постанов також немає у порядку денному погоджувальної ради парламенту, яка має відбутись 13 травня. Окрім того, за законом, депутати мають ще декілька днів для внесення альтернативних пропозицій.

"Поки погоджувальна рада не має пропозицій стосовно їх розгляду. Поки що є час для народних депутатів вносити свої ініціативи. Альтернативні пропозиції подаються до основного проекту в 14-денний строк з дня оприлюднення. Якщо перший проект оприлюднено 8 числа, то ще рахуйте 14 днів. Але, може, вони і цим обмежаться. Як погоджувальна рада вирішить", - додала завсекретаріату комітету.

Нагадаємо, сьогодні нардеп Сугоняко зареєстрував новий проект постанови №10270-4 про інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського 1 червня.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили прийняти рішення уже на засіданні парламенту.

Раніше перший заступник голови ВР Ірина Геращенко розповіла, що Рада почне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня 2019 року. Вона впевнена, що Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації.