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Алексея Чернышова рассматривают как кандидата на главу Министерства единства украинцев, - источники

Вторник 03 декабря 2024 08:58
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Алексея Чернышова рассматривают как кандидата на главу Министерства единства украинцев, - источники Фото: Алексей Чернышев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

В Украине планируют создать новое Министерство единства украинцев. Его может возглавить председатель правления "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

"Алексея Чернышова рассматривают как кандидата на главу Министерства единства украинцев", - рассказал источник.

С 4 ноября 2022 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". А до этого он возглавлял должность министра развития общин и территорий.

Министерство единства

В августе этого года президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства единства", которое должно обеспечить единство украинцев за границей и противодействие российской пропаганде.

Деятельность этой институции будет направлена на поддержку украинцев за рубежом, их связь с Родиной и защиту общих национальных интересов.

Зеленский подчеркнул, что для обеспечения образовательных, культурных и информационных потребностей украинцев необходима более активная роль государства, поскольку усилий одного только Министерства иностранных дел для этого мало.

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Алексей Чернышов Слуга народа
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